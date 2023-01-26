Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde binlerce Aydınlıya helva ikramında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde binlerce Aydınlıya helva ikramında bulundu.

Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, helva hayrı yaparak bu özel günü kutladığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür edip memnuniyetlerini ifade etti.