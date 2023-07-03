Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, ’Yaz Konserleri’ etkinlikleri çerçevesinde Nazilli Sümer Park’ta bir konser gerçekleştirdi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterirken, renkli etkinliklerle kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz ayları boyunca birçok etkinliğe imza atacak olan Büyükşehir Belediyesi bu kez Nazilli’de bir etkinlik düzenledi. Nazilli’deki etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden Efe Dumancı sahneye çıktı. Çocuklar için Barış Manço’nun şarkılarını seslendiren Efe Dumancı, tüm vatandaşlar için de Tarkan’dan Neşet Ertaş’a, Mazhar Alanson’dan Cem Karaca’nın şarkılarına geniş bir repertuvarı seslendirdi. Konserin sonunda ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

Yaz Konserleri etkinliklerinin Temmuz ve Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edeceği belirtilirken; konserler 4 Temmuz’da Atça Cumhuriyet Meydanı’nda, 5 Temmuz’da Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı’nda ve 10 Temmuz’da Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nda gerçekleştirilecek.