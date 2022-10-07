Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu gece kutlanacak olan Mevlid Kandili sebebiyle Aydın genelinde camilerde helva hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu gece kutlanacak olan Mevlid Kandili sebebiyle Aydın genelinde camilerde helva hayrı gerçekleştirdi.

Vatandaşlar il genelinde gerçekleştirilen hayra yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluşturdu ve duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, “Mevlid Kandilimizin ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.