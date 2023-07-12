Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’nda yaz konseri düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi düzenlediği yaz konserleri ile vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta düzenlenen konserlerin bu seferki adresi ise Kuşadası Balıkçılar Meydanı oldu. Yaz akşamlarını renklendirecek konser serisinin yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Tüm vatandaşlarımızı konserlerimize bekliyoruz” dedi.

Yoğun ilginin olduğu konser, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar günün stresini müzikle attı. Konserin sonunda ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Yaz Konserleri etkinlikleri Temmuz ve Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek.