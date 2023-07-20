Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanatın tüm güzelliklerini kent genelinde vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Yaz Konserleri çerçevesinde farklı ilçelerde gerçekleştirilen konserlerin bu seferki adresi ise İncirliova oldu. Yoğun ilginin olduğu konserde Türk müziğinin en sevilen şarkıları seslendirilirken, vatandaşlar hem müziğin hem de eğlencenin keyfini yaşadı. Vatandaşların sanat ve müzikle dolu keyifli yaz akşamları geçirmeleri için bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kültür ve sanatın toplumsal yaşamda ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu tür etkinliklerle şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkartıyoruz" dedi.