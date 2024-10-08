Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülerek ortaya atılan iddialara itibar edilmemesini istedi.

Konuyla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Didim biyolojik atık su arıtma tesisi; çıkış suyu sürekli atık su izleme sistemi kullanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol edilen ve mer’i mevzuatın gerektirdiği tüm normları da karşılayan bir tesistir. Bu çerçevede; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2024 tarihinde yapılan denetimde de herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edilmiş ve ayrıca denetim tutanağında da ifade edilmiştir. Arıtma tesisimizin çıkış suyu deşarj kriterlerine uygun olup herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile 24 saat boyunca arıtma tesisi çıkış suyu kontrol edildiği belirtilen açıklamada “Anlık sonuçlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne sürekli olarak sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında Didim Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin haberlere itibar edilmemesini, devletin tüm kurumlarının denetiminde arıtma tesisimizin mevcut normlara uygun olarak faaliyet gösterdiğini bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.