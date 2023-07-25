Aydın Büyükşehir Belediyesi, ’Yaz Konserleri’ etkinlikleriyle sanatın tüm güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen ’Yaz Konserleri’ etkinliklerinin bu seferki adresi Nazilli oldu. Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı’nın sahne aldığı konserde, vatandaşlar hem müziğin hem de eğlencenin keyfini yaşadı. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Yoğun ilginin olduğu ve renkli görüntülerin oluştuğu konserde, vatandaşlar günün stresini müzikle attı. Yaz Konserleri etkinlikleri Temmuz ve Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek.