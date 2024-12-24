Aydın’ı etkisi alan şiddetli sağanak yağış nedeniyle harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, kırsaldan kente kadar tüm mahallelerde vatandaşların yanında oluyor. Teyakkuza geçen ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alıyor, ihbarlara hızla müdahale ediyor. Yağışın afetsiz geçmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, Aydınlıların can ve mal güvenliğini de güvence altına alıyor.

Başkan Çerçioğlu: “Ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımızın yanında”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımızın yanında. Şiddetli sağanak yağışın afetsiz bir şekilde atlatılması için önlemlerimizi zaten almıştık, bugün de ekiplerimiz ihbarları hızla değerlendirerek müdahale ediyorlar. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullanarak vatandaşların ihbar ve talepleri için 444 40 09 numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi’ne 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini belirtti.