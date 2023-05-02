Bugüne kadar binlerce tiyatroseveri birbirinden güzel oyunlarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Bardakçı Baba’ oyunu ile perde diyecek.

Toplum içerisinde var olan batıl inançların nasıl bir sömürü sistemine dönüştüğünü konu edinen oyun, 3-4-5 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek. Oyun Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda saat 20.30’da tiyatroseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursiyerlerinin sahne alacağı oyunun yazarlığını Yunus Emre Gümüş, yönetmenliğini ise Cafer İlhan yapıyor. 3 gün boyunca sahnelenecek ’Bardakçı Baba’ oyunu tamamen ücretsiz olarak tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Şehir Tiyatrosu’nun tam bir okul gibi çalıştığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ekibimiz hem oyunculuğa gönül veren gençlerimize fırsat sunuyor hem de tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyor. Özenle hazırlanan oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum” dedi.