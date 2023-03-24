Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Haftası’na özel birbirinden güzel oyunlar ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 27, 28, 29, 30 Mart tarihlerinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek olan oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart günü saat 20.00’de ‘Dünya Tiyatro Günü Ulusal ve Uluslararası Bildirisi’nin okunması ile perdelerini açacak. Bildirinin ardından saat 21.00’de Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ‘Pembe Panduflu Aşk’ seyircilerle buluşacak. Etkinliklerini dört güne yayan ABB Şehir Tiyatrosu, 28 Mart Salı günü saat 21.00’de ‘Kim Deli Kim Akıllı?’; 29 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de ‘Hepimiz Biriz’, saat 21.00’de ‘Kasabanın Alileri’ ve 30 Mart Perşembe günü saat 21.00’de de ‘Bernarda Alba’nın Evi’ adlı oyunlar ile Aydınlıları tiyatro sanatına doyuracak.

Başkan Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade ederek, "‘Tiyatro; insanların düşüncelerini, duygularını ve hayallerini sahnede canlandırarak, hayatın her alanında bize ilham veren bir sanattır. Bu özel haftayı birbirinden güzel oyunlarla kutlamak için tüm Aydınlıları etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.