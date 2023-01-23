Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklar için perdelerini açtığı ’Hepimiz Biriz’ adlı oyun sahnelendi. Ara tatile giren çocuklar, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunla unutulmaz bir gün yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklar için perdelerini açtığı ’Hepimiz Biriz’ adlı oyun sahnelendi. Ara tatile giren çocuklar, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunla unutulmaz bir gün yaşadı.

Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ’Hepimiz Biriz’ adlı oyun, 11 Ocak’ta Aydınlı çocuklara kapılarını açmıştı. Umut Serdar Kaya’nın yönettiği ve çocuklardan büyük beğeni toplayan oyun, 22 Ocak’ta saat 12.00’de ve saat 15.00’te Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Ara tatile giren çocuklar, oyun öncesinde yüz boyama etkinliğine katıldı ve oyun sonrasında çocuklara balon dağıtıldı. Aynı zamanda çocuklara karne hediyesi olarak ‘İngilizce Öğreniyorum’ kitabı da armağan edilerek çocukların eğitimine katkı sağlandı.

Oyunda oldukça keyifli dakikalar geçiren çocuklar, karne hediyeleri ve etkinlikler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu da tüm çocuklara güzel bir tatil diledi.

Şubat ayında da sahnelenmeye devam edilecek olan oyun, 25 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te ve 1 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te çocuklarla buluşacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları oyunu izlemeye davet etti.