Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuklar için de perdelerini açtı. Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı “Hepimiz Biriz!” adlı çocuk oyunu Aydınlı çocuklarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuklar için de perdelerini açtı. Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı “Hepimiz Biriz!” adlı çocuk oyunu Aydınlı çocuklarla buluştu.

Dün ilk kez Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, çocuklardan büyük beğeni aldı. Dört element olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateşin birbirleriyle etkileşimlerinin anlatıldığı oyun, önümüzdeki haftalarda da çocuklarla buluşmaya devam edecek. Umut Serdar Kaya’nın yönettiği oyun her hafta çarşamba günü saat 14.00’te Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyunun ücretsiz biletleri ise Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin edilecek olup, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanatla iç içe olmaları için tüm çocukları oyunu izlemeye davet etti.