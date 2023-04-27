Aydın sahillerinde yaza hazırlık çalışmaları başlarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahillerde temizlik çalışmalarına başladı. Özel araçlarla yapılan çalışmalarla sahillerdeki kumlar yabancı maddelerden arındırılıyor. Çıkar yabancı maddeler ise bertaraf tesislerine götürülüyor. Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları çevrenin korunması konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu ayrıca herkesi Mavi Bayrak’larıyla ünlü Aydın’ın pırıl pırıl sahillerinde tatil yapmaya davet etti.