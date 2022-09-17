1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapan Adnan Menderes’in vefatının yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayır yapıldı.

1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapan Adnan Menderes’in vefatının yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayır yapıldı.

Aydın’da yetişen ve Türk siyaset tarihinin önemli isimlerden biri olan merhum Başbakan Adnan Menderes’in ölüm yıldönümünde anılmasının bir vefa örneği olduğunu ifade eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bir anma mesajı yayımlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Siyaset tarihimizde bir döneme damgasını vuran merhum başbakanımız Adnan Menderes’i vefatının 61. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.