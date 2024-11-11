İl genelindeki sorumluluk sahalarında peyzaj çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nın çehresini değiştirdi. Kadınlardan oluşan ekiple kış sezonu öncesi Kuşadası’nın ana arterleri kış bitkileri ile donatıldı. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı sahil şeridinde sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışmalarını tamamladı. Bölgede çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını hayata geçiren ekipler aynı zamanda boyama işlemi de gerçekleştirdi, kent mobilyalarının bakımı yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sahil şeridi yeni bir görünüme kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı fidanlıklarda yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin dikimleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kadın personelleri tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen mevsimsel aslanağzı ve menekşe çiçeklerinin dikildiği sahil şeridi doğanın rengarenk tonları ile süslendi.

“Çalışmalarımız kent genelinde devam edecek”

Aydın’ın tüm ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz Kuşadası’ndan Buharkent’e, Didim’den Karpuzlu’ya 17 ilçemizin tamamında çalışmalarını özenle ve titizlikle sürdürüyor. Aydınımızı daha da güzelleştirmek, vatandaşlarımız için daha modern ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.