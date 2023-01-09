Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Karacasu’da da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarda cadde ve bulvarlardaki ağaçlar budanırken, yeni ağaçların yanı sıra çiçek dikimi de yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca detaylı bir temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Karacasu’da da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarda cadde ve bulvarlardaki ağaçlar budanırken, yeni ağaçların yanı sıra çiçek dikimi de yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca detaylı bir temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki tüm cadde ve bulvarlarda yapılan düzenleme ve temizlik çalışması dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın’ın dört bir tarafını daha da temiz tutmak için yaz-kış dinlemeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu ise pırıl pırıl bir Aydın için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.