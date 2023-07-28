Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı kırsal Karabağ Mahallesi yakınlarında çıkan tarım arazisi yangını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Saniyelerle yarışan itfaiye ekipleri adeta faciayı önlerken, İncirliova’daki yangındaki vazifesini tamamlayan ekipler Germencik’te başlayan başka bir yangına sevk edildi.

Bugün öğle saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hızlı bir şekilde yangın bölgesine intikal etti. Yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, çevre sakinleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekiplere teşekkür etti.

Çerçioğlu, duyarlılık çağrısı yaptı

Son günlerde çıkan arazi yangını sayısında belirgin bir yükseliş olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.