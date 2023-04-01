Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerin ardından deprem bölgesinde görevlendirilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Gaziantep’te bir eczane çadırında çıkan yangına müdahale etti.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerin ardından 45 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından depremde yıkılan yada zarar gören bazı işletmeler konteyner veya çadırlarda faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, eczaneler için de çadırlar kuruldu. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te kurulan eczane çadırlarından birinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından alevlerin çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında eczane çadırı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.