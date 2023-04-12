Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatılmaya devam ettiği sofralara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 7 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Ovaeymir Mahallesi; Söke Çavdar Mahallesi; Bozdoğan Yazıkent Mahallesi; Buharkent Kızıldere Mahallesi; Didim Denizköy Mahallesi; Kuşadası El Heykeli ve Nazilli Bozyurt Mahallesi’nde iftar sofraları kuruldu. Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.