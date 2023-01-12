Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temizlik, çevre düzenleme ve genel bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Bozdoğan’da geniş çerçeveli bir çalışma gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temizlik, çevre düzenleme ve genel bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Bozdoğan’da geniş çerçeveli bir çalışma gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yeşil alanlar ile bulvar ve caddelerin görünümüne canlılık getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Periyodik olarak genel bakım çalışmalarını sürdüren ekipler, Bozdoğan ilçesinde Okullar Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde hummalı çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki meydan, cadde ve bulvarlarda yapılan çalışmalar çerçevesinde; yabani otlar temizlendi, orta refüj ve kaldırım bordürlerin sarı-beyaz renklere boyanarak temiz ve estetik bir görüntü oluşması sağlandı. Yeşil alanları zengin donatılı hale getirmek için yoğun mesai yürüten ekipler, çiçek ve ağaç dikimi de gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.