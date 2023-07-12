Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerine yapılan Mimar Sinan Parkı tamamlandı. Ünlü şarkı Derya Uluğ’un vereceği konser ile hizmete girecek olan parkı tanıtan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların kullanacağı yeni bir yaşam alanını kente kazandırdıklarını söyledi.

Merkez Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 32 bin metrekare arazinin kullanım şeklini belirlemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi, halk oylaması yapmıştı. Vatandaşların katılımı ile yapılan oylama sonucunda yeşil alan olmasına karar verilen alan için Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Efeler’in yeni yaşam alanı tamamlandı. Mimar Sinan Parkı’nın içinde çeşitli türde yüzlerce ağacın yanı sıra kütüphane, bisiklet yolu, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve kafeterya yer alıyor. Yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap etmesi planlanan parkın açılışı, ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un vereceği konser ile yapılacak.

“Vatandaş istedi biz yaptık”

Açılış öncesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parkı gezip, tanıtımını yaptı. Belediye bürokratlarının yanı sıra CHP İl ve ilçe başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Çerçioğlu, “Burası yaklaşık 32 dönüm. 22 dönümü tamamen yeşil alandan oluşmaktadır. Bu projeyi biz nasıl gerçekleştirdik? Burada yaşayan vatandaşlarımızla bir anket yaptık. Kendilerine alanla ilgili ne istediklerini sorduk. Anket sonucunda gençlerimizden basketbol sahası, koşu-bisiklet yolu, tenis kortu, çocuklarımızdan su oyunları, oyun parkları, büyüklerimizden kafeler, banklar, çok ağaç olsun talebi geldi. Yüzde 99,9’u yeşil alan olsun istedi, hiç kimse AVM, rezidans istemedi. Gelen talebe göre böyle bir proje ortaya çıktı. Yani, bunu kesinlikle biz kendimiz şurada şu, burada bu olsun diye yapmadık. Parkın yaklaşık maliyeti 36 milyon lira” diyerek tesisin Aydın’a ve Aydınlılara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Çerçioğlu ayrıca, Mimar Sinan Parkı’nın yakınındaki bir alana kapalı spor salonu yapacaklarını da müjdeledi.

“Işıklı Doğal Yaşam Parkı da ihaleye çıktı”

Tekstil Parkı’nın ardından Mimar Sinan Parkı’nı Aydın’a kazandıran ve Işıklı Doğal yaşam Parkı’nın da ihaleye çıktığını müjdeleyen Büyükşehir Belediye başkanı özlem Çerçioğlu, “Işıklı Doğal Yaşam Parkı’nın ben 500 dönüm olacağına ilişkin halkımıza söz vermiştim. Vatandaşlarımızdan çok özür diliyorum, 300 dönüme yapıyorum. Çünkü 200 dönümün hala kamulaştırma işlemi bitmedi. İnşallah, mart ayından sonra, diğer 200 dönümü yapmayı planlıyoruz. 300 dönüm alan üzerinde proje bitti, ihaleye çıktı” diyerek Söke’ye de 34 dönüm alanda yeni park yaptıklarını kaydetti.