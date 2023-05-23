Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler Evliya Çelebi Caddesi’ni baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

ASKİ ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, Efeler Evliya Çelebi Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını da tamamladı. Sıcak asfalt seriminin ardından kaldırımların yeniden düzenlemesi ile devam edilen çalışmalar; şerit çizgilerinin çekilmesi ve yol işaretlemelerinin yapılması ile tamamlandı. Sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilen yol, trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Çalışmaların hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yolların modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.