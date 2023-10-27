Aydın Büyükşehir Belediyesi, doğa ve sporseverleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak olan ’Trekking Aydın’ etkinliği ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Aydın’ın tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri arasında yapılacak olan doğa yürüyüşleri, ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Aydınlıların doğa yürüyüşlerine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın’ımızın doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu yürüyüş rotalarında vatandaşlarımız hem spor yapacak hem de doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulacak. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem yürüyüşlere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlar 8 farklı yürüyüş rotalarında buluşacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak olan etkinlik, ocak ayına kadar 8 farklı yürüyüş rotalarında devam edecek. Doğa yürüyüş rotaları, 29 Ekim Pazar günü Koçarlı’da Çakırbeyli Mahallesi - Sarıdere Yürüyüş yolu arasında; 5 Kasım Pazar Günü Sultanhisar’da Akharaka Kutsal Alan - Nysa Antik Kenti arasında; 19 Kasım Pazar günü Koçarlı’da Baskı Kalesi - Prehistorik Kaya Resmi arasında; 3 Aralık Pazar günü Kuşadası’nda Davutlar - Kurşunlu Manastırı arasında; 17 Aralık Pazar günü Efeler’de Ambarcık Köyü - Tabakhane Deresi arasında; 31 Aralık Pazar günü Koçarlı’da Bağarcık Köyü - Stilyos Manastırı arasında; 14 Ocak Pazar günü Söke’de Göktepe Karadere Vadisi’nde; 28 Ocak Pazar günü Karacasu’da Yukarı Görle - Arapapıştı arasında sürecek.

Yürüyüşe katılacak olan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde buluşacak ve ücretsiz olarak transfer edilecek olup, konuyla ilgili detaylı bilgiye Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden ya da 0256 214 38 14 (Dahili:1) nolu telefondan ulaşabilecek.