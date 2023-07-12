İl genelinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Denizköy Mahallesi Atatürk Caddesi’ni yeniliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

ASKİ ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, Didim Denizköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar, sıcak asfalt serimi ve ardından şerit çizgilerinin çekilmesiyle devam edecek. Yol işaretlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte yollar, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilecek.

Vatandaşlar; hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.