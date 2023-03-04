Aydın Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, Aydın’a gelen depremzede aileleri Aydın Tekstil Park’ta ağırlayıp ’yanınızdayız’ mesajı verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, Aydın’a gelen depremzede aileleri Aydın Tekstil Park’ta ağırlayıp ’yanınızdayız’ mesajı verdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan ve 11 ilçede etkili olan yıkıcı depremlerin ardından kurum, kuruluş ve vatandaşlar depremzedelere yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde Adıyaman ile eşleştirilen Aydın’a binlerce depremzede getirilerek kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli ikametlere yerleştirildi. Yaşanan deprem felaketinin ilk günden beri sahada olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın’a gelen depremzedeler için de harekete geçti.

Aydın Tekstil Park’ta depremzedeler için öğle yemeği verilirken, çocuklar için de de özel olarak hazırlanan çeşitli aktiviteler düzenlendi. Gün boyunca unutulmaz bir gün geçiren depremzede aileler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

"Bizleri çok güzel ağırlıyorlar"

Adıyaman’dan Aydın’a 8 kişi geldiklerini ve Aydın’da kendileri ile çok güzel ilgilenildiğini ifade eden depremzede 42 yaşındaki Ali Yılmaz Burgu, "Sağ olsunlar bize burada KYK yurtlarını açtılar. Çocuklarımız ile sıcak bir ortamda tekrar bir yuva haline geldik. Allah hiç kimseye böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi de çocuklarımızla birlikte vakit geçirebileceğimiz güzel bir etkinlik hazırlamış. Çocuklarımız için burada çeşitli oyun aktiviteleri var ve hepsi yaşadığı felaketi bir nebze olsun unutup zaman geçiriyorlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteğimiz sürecek"

Türkiye’nin en acı gününden bu yana 27 günün geçtiğini hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, "İlk günden itibaren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ile vatandaşlarımızla birlikte olduk, olmaya devam ediyoruz. Daha sonraki süreçte de Aydın’a gelen misafirlerimiz ile ilgilenerek onlara Aydın insanının misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Bugün de Aydın Tekstil Park’ta tüm ekibimiz ile birlikte depremzede vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmelerini, acılarını bir nebze de olsa unutmalarını sağlamak için bir araya geldik. Depremzede ailelerimizin bundan sonra da sürekli yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak destek ver yardımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.