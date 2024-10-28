Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Merkezlerde öğrenim gören öğrenciler, Cumhuriyet’in 101’inci yılı nedeniyle hazırladıkları gösterilerini Aydınlılar için sergiledi. Miniklerin gösterileri vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.

Çocuk Gelişim Merkezleri’nde gerçekleştirilen kutlamalarda minikler, marşlar söyleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Dans gösterileri sergileyen minik öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi. Gösterileri izleyen vatandaşlar ve veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çağdaş ve modern nesiller yetiştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Çerçioğlu, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürecek, aydınlık geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101’inci yılı kutlu olsun” dedi.