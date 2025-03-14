Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği iftar programları kapsamında Bozdoğan’da iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde gerçekleşen buluşmada, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Aydın’ın her bir köşesinde hizmet ve dayanışma ruhunu büyüten çalışmalara imza atan CHP’li belediye başkanları, vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. İftar sofrasında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ramazan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde hissettiğimiz bir ay. Bugün burada hep birlikte olmanın, halkımızla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın’ımızın her bir ferdine hizmet etmek, yanlarında olmak en büyük görevimiz" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ise, "Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde düzenlediği bu anlamlı iftar programı, hemşerilerimizle bir araya gelme fırsatı sundu. Bu birliktelik, Aydın’ımızın gücünü bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

İftar programına; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.