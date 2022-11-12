Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ata’ya Saygı Konseri büyük beğeni toplarken, Atatürk’ün en sevdiği türküler seslendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ata’ya Saygı Konseri büyük beğeni toplarken, Atatürk’ün en sevdiği türküler seslendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıl dönümünde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde yapılan Ata’ya Saygı Konseri ile andı. Birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerinin seyircilerle buluştuğu gecede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de sevdiği eserler seslendirildi. Dün akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve koro üyeleri tarafından solo olarak seslendirilen şarkılar izleyicilerden büyük alkış aldı. Geceye katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sanatla andığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.