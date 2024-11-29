Aydın Büyükşehir Belediyesi, iki yeni itfaiye aracı ve iki tıbbi atık toplama aracı satın alarak araç filosunu genişletti. Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde sürdürebilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni itfaiye araçları, yangınlara hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlayacak gelişmiş teknolojik donanımlara sahip. Araçlar, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde güvenlik seviyesini artırmak amacıyla hizmet verecek. Tıbbi atık toplama araçları ise tıbbi atıkların çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlayacak. Bu araçlar, çevre ve halk sağlığını koruma çalışmalarına önemli katkı sunacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için filomuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Yeni araçlarımızla, yangınlara daha hızlı müdahale edebilecek ve çevre sağlığını koruma çalışmalarımıza hız kazandıracağız" dedi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaşam kalitesini artırmak adına yaptığı yatırımlardan memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.