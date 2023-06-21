Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin daha iyi ve daha güvenli bir ulaşım ağı için çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşları kaliteli yollarla buluşturmak için sürdürülen çalışmalarda; Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde sıcak asfalt ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının öneminin büyük olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çalışmalarımızı ilçemizin her köşesine yayarak, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

“Biz çalışıyoruz Aydın kazanıyor”

Aydın’da yol yapım çalışmalarının devam edeceğini de belirten Çerçioğlu, "Sorumluluk alanımızdaki bütün yolları kaliteli hale getiriyoruz. Yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Vatandaşlarımıza yapacağımızın sözünü verdiğimiz bütün yolları yapacağız. Biz çalışıyoruz, Aydın kazanıyor" diye konuştu. Vatandaşlar kendilerini kaliteli yollarla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.