Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu Germencik’te hayata geçirilecek yeni projeleri değerlendirmek üzere ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, ziyaretin önümüzdeki yerel seçim sonrasında Germencik’te gerçekleştirilecek projelerin ön görüşmesi olduğunu ifade etti. Öndeş ise, Germencik’te de birçok yeni yatırımı hayata geçireceklerini ifade eden Çerçioğlu’na yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, ilçede yol çalışmalarından altyapıya kadar birçok alanda yatırımların sürdüğünü hatırlatıp, önümüzdeki dönemde Germencik ilçesine de yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.