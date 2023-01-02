Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi’ni açılışında Nazilli’ye yaptığı hizmetleri sıralayıp, Nazilli’nin il olacağı yönündeki söylentilere değindi. 45 yıldır Nazilli’nin bu şekilde kandırıldığını ve Nazillili bir vatandaş olarak Nazilli’nin il olmasını kedisinin de istediğini belirten Çerçioğlu, “Ne zaman bir siyasetçinin başı belaya girse Nazilli il olacak diye çıkartı verirler” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi’ni açılışında Nazilli’ye yaptığı hizmetleri sıralayıp, Nazilli’nin il olacağı yönündeki söylentilere değindi. 45 yıldır Nazilli’nin bu şekilde kandırıldığını ve Nazillili bir vatandaş olarak Nazilli’nin il olmasını kedisinin de istediğini belirten Çerçioğlu, “Ne zaman bir siyasetçinin başı belaya girse Nazilli il olacak diye çıkartı verirler” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli Çocuk Gelişim

Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Adeta gövde gösterisine dönen açılışta Millet İttifakı’nda yer alan siyasetçiler programa yoğun ilgi gösterirken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı isim vermeden İYİ Partiden AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özca’ın tutumunu eleştirerek Nazilli’de yaptığı hizmetleri açıkladı. Nazilli’ye yaptığı yatırımları, “Fen işleri olarak 376 kilometre yol çalışması yaptık. ASKİ olarak 262 kilometre içme suyu hattı, 70 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu olmak üzere toplamda 332 kilometre hat çalışması yaptık. 103 adet içme suyu sondaj kuyusu yaptık. ASKİ’ye çok amaçlı bina yaptık. Nazilli’nin 30 yıllık hayalini gerçekleştirdik. İstasyon meydanında yeraltı otoparkı yaptık. Toplam 208 milyonluk bir yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi

olarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Verdikleri destekten dolayı Millet İttifakı’na da teşekkür ediyorum” dedi.

“45 yıldır Nazilli halkı kandırılıyor”

Geçtiğimiz ay Nazilli Belediye Başkanı’nın İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmesi ile birlikte Nazilli’nin İl Olacağı söylentilerinin yeniden güdeme getirildiğini hatırlata Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisinin de Nazillili bir vatandaş olarak bunu çok istediğini belirterek “Ama ne zaman bir siyasetçinin başı belaya girse ‘Nazilli il olacak diye’ çıkartıverirler. Nazilli halkını 45 yıldır neden kandırdınız? Hangi partili olursa olsun, bir Nazillili olarak söylüyorum. Nazilli’yi kandıranlara diyorum, 45 yıldır il olacak dediniz nerede 45 yıldır?” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasına “Ben bu dönem 8 milletvekilinin birinin Nazilli il olacak dediğini duymadım” diye devam eden Çerçioğlu, “Ama bir siyasetçinin başına bir iş geldiğinde Nazilli il olacak. Yeter artık. Nazilli halkının onuru, guruyla oynamayın. Tutamayacağınız sözleri de vermeyin. Yapacaksanız yapın. Nazilli halkına Nazillili olarak yalan söyleyemem. Nazilli halkı sandıkta gereğini yapacak. 30 yıldır da

otopark sözü vermişlerdi yapmadılar. Benim elime imkan geçti 30 yıl sonra yaptım. Aydın halkının boynunu yere indirmedim, indirmeyeceğim. Kim ne pusu kurarsa kursun benim arkamda Aydın halkı var” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı.