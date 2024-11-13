Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından elde edilen kışlık sebze fideleri, Yenipazar ilçesinde vatandaşa dağıtıldı. Fide dağıtımına Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Aydın’ın dört bir tarafı ata tohumlarıyla donatılıyor. Bu çerçevede Aydın’ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlatılan ‘Ata Tohumları’ projesinden elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yenipazar kapalı pazaryeri girişinde dağıtımı yapılan fidelere vatandaşlar yoğun talep gösterirken, Yenipazarlılar fidelerini Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın elinden aldı. Yenipazar’a getirilen 15 bin fide ise yoğun ilgi sonrasında 10 dakika bitti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, “Aydın Büyükşehir Belediyemizin seralarında ata tohumlarından üretilen sebze fidelerini vatandaşlarımıza dağıttık. Toprağını eken biçen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Üreticinin, çiftçinin yanında olan Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.