Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Aydın BŞB kadın Voleybol Takımı ağırladığı Aras Kargo’yu 3-1 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynayan Ege derbisine vatandaşların ilgisi yoğun olurken, ilk seti Aydın Büyükşehir Belediyespor Aras Kargo önünde seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-22 ile durumu 2-0’a getirdi. Rakibine teslim olmayan İzmir ekibi yine çekişmeli geçen üçüncü seti 23-25 kazanmayı başardı. Son seti de 25-17 önde bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Aras Kargo’yu 3-1 mağlup etti.