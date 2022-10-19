Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) “Uyum Dönemi Belge Töreni” Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda çok sayıda velinin ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) “Uyum Dönemi Belge Töreni” Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda çok sayıda velinin ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Kurum Müdürü Serap Oktay’ın yaptığı açılış konuşmasında tüm uyum dönemi velilerinin ve öğrencilerinin aldıkları bu belge ile artık BİLSEM ailesinin üyesi olduklarını dile getirdi. Müdür Oktay, “Geleceğimiz siz veliler ve biz öğretmenler ile birlikte yönlenecek, geleceğe yön verecek ve ülkemizi ileriye götürecek değerler üstün yeteneklere sahip BİLSEM öğrencilerinden çıkacak diyerek” tüm öğrencileri ve velileri tebrik ederek başarılar diledi.

Kurum Rehber Öğretmeni Nur Kaçmaz tarafından Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezinde yapılan projeler, etkinlikler, Bilsem ile ilgili merak edilenlere dair sunum yapıldı. Kurum öğretmenleri kendilerini, yaptıkları çalışmaları ve alanlarını tanıtarak BİLSEM’in küçük bir akademi olduğunu, bilimsel çalışmaların temellerinin bu kurumda atıldığını belirttiler. ,

Müzik proje dönemi öğrencileri Irmak Naz Görecelioğlu ve Güney Ulutaş piano dinletisi ile programa renk kattı.

Öğrencilere Uyum Dönemi Belgelerinin verilmesiyle tören sona erdi