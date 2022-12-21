Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, ‘We Are Changemakers ’ adlı Erasmus Projesi ile İsveç’te düzenlenen eğitime katıldı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, ‘We Are Changemakers ’ adlı Erasmus Projesi ile İsveç’te düzenlenen eğitime katıldı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nin, Fransa, İsveç, Portekiz ve Türkiye’den Köşk 100.Yıl Atatürk Ortaokulu ortaklığında yürütmekte olduğu ‘We Are Changemakers’ Erasmus Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesinin ikinci hareketliliği Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri çerçevesinde Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitimi etkinliği Wise Academy ev sahipliğinde İsveç’in Stockholm şehrinde gerçekleştirildi. Eğitime Aydın BİLSEM’i temsilen Müdür Yardımcısı Cüneyt Karakaş, İngilizce Ögretmeni Zehra Ateş ve Sınıf Öğretmeni Övgü Özkan’ın katıldı.

Sanat temelli yöntemler, anlayış, empati ve deneyim kavramlarına dayalı yaklaşımlar yoluyla iklim değişikliği farkındalığı ve Kaufman& Beghetto modeli üzerinde 4 gün eğitim alan katılımcılar aynı zamanda konuyla ilgili saha ziyaretlerinde bulunarak öğrencileri bu mesleklere yönlendirebilmek adına deneyim ve bilgi birikimi sağladı.