Aydın’da bir buçuk yıl önce Basketbol İl Temsilciliği görevine atanan Okan Aydoğmuş ve yönetimi, yeni sezon öncesi il genelinde yaptığı çalışmalarla alt ve üst yapıda liglere katılım sayısını arttırdı. Yerel liglerde basketboldaki kulüp sayısını ikiye katladıklarını açıklayan İl Temsilcisi Aydoğmuş, “Biz Aydın’ı basketbol şehri yapacağımıza söz vermiştik. Bunu başarmak için ekibimizle hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

2023-24 Aydın Basketbol Yerel Ligler Sezonu’nun, 13-14 Ekim tarihlerinde oynanacak olan basketbol müsabakalarıyla başlayacağını açıklayan Aydoğmuş, “İlk olarak 13 Ekim saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda Büyük Erkekler Ligi başlayacak. U14 Ligi, 14 Ekim Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu, Aydın Lisesi Spor Salonu ve Nazilli Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak olan maçlarla başlayacak. Yerel liglerde basketboldaki kulüp sayımızı bir buçuk yıl içerisinde ikiye katladık. Görevi devraldığımız 7 takımla oluşan U14 Ligi, şuanda 18 takımla oynanıyor. Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ne 8 takım, U18’lere 10 takım, U16’lara 14 takım, U12’lere 16 takım, U11’lere 14 takım ve U10’lara 16 takım katılım sağladı. Bu arada deplasmanlı ligdeki takım sayımız da 1’den 3’e çıkmıştır. 2. Lig’de Nazilli Belediyespor, Aydınımızı temsil edecek. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ve Kuşadası Asilada Spor yer almaktadır. Klasman hakem sayımızda görevi devraldığımızda 2’ydi, şuanda 5’e ulaşmıştır. Biz Aydın’ı basketbol şehri yapacağımıza söz vermiştik. Bunu başarmak için ekibimizle hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.