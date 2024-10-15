Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’ kapsamında açılan ’Diyabet Okulu’ 2024 yılı Ekim ayı mezunlarını verdi.

Diyabette genel bilgiler, diyabet oluşum mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabette akut-kronik komplikasyonlar, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz, insülin tedavisi, insülin uygulama çeşitleri hakkında bilgilendirme sayesinde diyabetle koordineli ve kaliteli yaşam hedefiyle açılan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Diyabet Okulu, diyabetli bireylerin yüz yüze katılımı ve soru-cevap eşliğinde gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Bilal Acar koordinatörlüğünde, hastane iç hastalıkları uzman hekimleri, diyetisyen, fizyoterapist ve diyabet-eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitim sonunda; hastane yöneticileri tarafından katılımcılara ’diyabet okulu diploması’ ve eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Diyabetin bakım ve tedavisinin sürdürülmesinde uzman yardım alınması gerektiğini ve eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalığın kontrol altına alınabileceğini hatırlatır, diyabet hastalarımıza hastalıkla beraber uyum içerisinde kaliteli bir yaşam temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.