Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla bir araya gelen hastane yöneticileri hastaları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1998 yılında kabul edilen 26 Ekim Hasta Hakları günü dolayısıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi ve Hasta Hakları Birimi çalışanları tarafından hastalara; çiçek, şeker ve kolonya takdim ederek ’Hasta Hakları Günü’ kutlandı. Poliklinikler girişinde kurulan stantta hastalara, hasta hakları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtılarak, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında başvuruda bulunabilecekleri bir birimin olduğu hatırlatıldı.