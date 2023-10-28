Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Masa Tenisi Takımı cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla organize edilen ’Kamu Spor Oyunları’ kapsamında il birincisi olarak katıldığı turnuvada bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da cumhuriyetin 100. yıldönümü dolayısıyla kamu kurumları arası spor oyunları düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde, rakiplerini tek tek geride bırakan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu. İl birincisi olarak olarak Denizli’de düzenlenen ve 6 takımın yarıştığı turnuvada da; Uşak’ı 3-0, Manisa’yı 3-0, Denizli’yi 3-0, Afyon’u 3-2 ve İzmir’i 3-1’lik skorlarla yenerek 5 maçın beşini de kazanan takım gruptan namağlup lider olarak çıktı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’un da makamında ağırlayarak tebrik ettiği takım Ankara’daki Türkiye şampiyonasına katılarak Türkiye şampiyonu olmak için ter dökecek.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başkhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan Kadın Masa Tenisi Takımı’nı tebrik etti. Başhekim Kocakaplan, "Bundan sonraki süreçte Ankara’da Türkiye şampiyonası müsabakalarına katılacak olan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bu başarı sadece bizim değil tüm Aydın’ın" diyerek Ankara’daki müsabakalarda başarılar diledi.