Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde açılan stantta anne ve anne adaylarına anne sütünün önemine dikkat çekilerek emzirme danışmanlığı gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte annelere ve anne adaylarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Poliklinik girişinde açılan stantta, hastane yöneticileri de yer alarak eğitim hemşireleri ve diyetisyenler tarafından anne sütünün önemi vurgulandı. Etkinlik kapsamında, hastane çalışanları anne adayı ve emziren anneleri ziyaret ederek emzirmenin faydaları ve anne sütünün sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "İlk 6 ay sadece anne sütü ve 2 yaş ötesine kadar emzirme, bebeğinizin sağlıklı gelişmesine ve sağlıklı geleceğe yatırım yapmaktır" ifadelerine yer verildi.