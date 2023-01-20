Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2023 yılı ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2023 yılı ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan 2023 yılı ilk değerlendirme toplantısında, kuruluş müdürleri ile bir araya gelerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her alanda göstermiş olduğu hizmet modellerinin en verimli şekilde sunulması ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Acısıyla tatlısıyla 2022 yılını geride bıraktık. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ev ev, kapı kapı dolaşarak devletimizin şefkatli yüzünü her yönüyle vatandaşımıza ulaştırdık ulaştırmaya devam edeceğiz. Birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu bütün kurum ve kuruluşlarımızda çalışan çalışma arkadaşlarıma yapmış olduğu çalışmalardan, bu güzel tablonun hazırlanmasına kadar emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.