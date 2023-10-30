Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.