Aydın, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı tarafından açıklanan rapora göre CİMER başvurularında 9’uncu sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları inceleme ve değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Açıklanan raporda Aydın, 81 il arasında gösterdiği performansla Türkiye genelinde 9’uncu sırada yer aldı. Aydın, CİMER başvuruları değerlendirme sonuçlarına göre, başvurulara cevap verme oranında artış kaydedildiği, bekleyen ve süresi geçmiş başvuru sayılarında azalış yaşandığı belirtildi. İl yetkilileri, CİMER başvurularına daha da hızlı ve verimli cevap verilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.