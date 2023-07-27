Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi’nin günlük ortalama bin çağrı aldığını ve bu çağrıların da 450 tanesinin vakaya dönüştüğü belirtildi.

Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilme gibi iki temel gaye ve işlev üzerine çalışmalarını sürdüren 81 112 Acil Çağrı Merkezi’nden biri olan Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilgili hizmet başkanları ile Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde konuşlandırılmış Komuta Kontrol Merkezi ve Nakil Koordinasyon Birimi’ni ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde işleyiş hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, çalışan görevli personelin istek ve taleplerini dinledi. Günlük ortalama bin çağrı alındığı ve bu çağrıların ortalama 450 tanesinin vakaya dönüştüğü bilgisini alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, özverili ve fedakar çalışmalarından ötürü personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.