Ayder Yaylası’nda sonbahar ile kış renklerinin birleşmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Rize’deki Ayder Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine çıktığı bölgede tepelerdeki yeşil çamların üzerine gelin tülü gibi serilen kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkmasına neden oldu. Manzaranın ve karın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler ise yaza nazaran daha sakin olan Ayder Yaylası’nın festival alanında poşetlerle kayarak, kar topu oynadı. Son yıllarda Kardan Adam Festivali’nde kar sorunu yaşanan yaylada bu yıl karın beklenenden erken yağması turizmcileri de sevindirdi.

Sakin bir tatil geçirmek için Ayder’e geldiğini belirten Zühre Demir, “Ayder Yaylası her haliyle çok güzel. Yazın daha kalabalık, daha yoğun. Bu haliyle de ayrı güzel. Sessizlik, huzur, sakinlik, şehirden kaçma, işte yeşillik, doğa falan bizi buraya getirdi” dedi.

Karın erken yağışının kış festivallerinde Ayder Yaylası’nda kar problemi yaşanmayacağının habercisi olduğunu gösterdiğini dile getiren turizmci İbrahim Yılmaz ise, “Bölgeye karın erken yağışı biraz canlandıracak gibi duruyor. Birkaç senedir bölge festivallerde kar problemi yaşıyordu. Şu anda kışa hazırlıklarımız tamam. Misafirlerimizi bekliyoruz. Karın erken yağışı rezervasyonları da etkileyecektir haliyle. Önümüzde okulların tatil oluşu, bir haftalık tatilden beklentimiz var. Bölge kalabalık olacaktır büyük ihtimalle. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Ardından ocak ayında Kardan Adam Festivalleri üç gün boyunca sürecek. Onda da karın erken yağışı büyük ihtimalle kar problemini aradan kaldırıyor olacak. Şu anda karın erken yağışı festivalin coşkulu geçeceğinin habercisi. Tabii ki evet tatilleri fırsata çevirme zamanı. Bütün yerli, yabancı misafirlerimizi Ayder bölgesine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.