Rize’de, Ayder Yaylası’nda karda kayarak eğlenen gençlere eşlik eden çoban köpeği renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğin üzerine doğru gelmesi ile korkan genç, köpeğin kendisiyle oyun oynadığını fark edince rahat bir nefes aldı.

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Ayder Yaylası’nı da beyaza bürüdü. Eşsiz doğayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler de karın tadını çıkardı. Festival alanında kendilerine oluşturdukları kayak pistinde poşetler üzerinde kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bu sırada kayan vatandaşları görerek oynamak isteyen bir çoban köpeği onların peşinden koşmaya başladı. Çağatay Yıldız pisti tamamladığında yanına gelen köpek etrafında bir tur döndü ve kayan genci yakalayamadığı için bölgeden uzaklaştı. Bu sırada poşetle kayan Mert Gerdan’ı fark eden köpek, ona doğru koşmaya başladı. İlk etapta tedirgin olan Gerdan, sonrasında köpeğin kendisi ile oynadığını fark etti. O anlar kameranın yanı sıra o sırada kendisini telefonla kaydeden Gerdan’ın görüntülerine de yansıdı. Böylelikle ortaya renkli görüntüler çıktı.

“Güzel bir anı oldu”

Köpekten ilk etapta ısıracak diye düşündüğü için korktuğunu ancak sonrasında oynadığını fark ettiğini dile getiren Mert Gerdan, “Kayarken hiç beklemiyordum, köpek kovaladı. Güzel bir anı oldu bizim için. Valla başta bir korktum, ısıracak sandım ama o da eğleniyormuş. Güzel oldu bizim için. Gerçekten güzel bir anıydı. Ayder efsane bir yayla. Kar yağınca daha güzel oldu. Çok eğlendik. Güzel oldu bizim için. Buradan Balıkesir’deki çalıştığım yerde arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Çıkın gelin burada eğlenelim” şeklinde konuştu.