Rize’de Ayder Yaylası’na çığ düşmesinin ardından kar kütlesini temizlemek için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonrası işletmelerde meydana gelen hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geçtiğimiz gün çığ düştü. Gelintülü Şelalesi’nden akan kar kütlesi, yamacın karşısı kısmında bulunan işletmelerin olduğu alana kadar geldi. O anlar işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çığ nedeniyle iki işletme ve bir inşaat firmasına ait iki konteynerde hasar oluştu. Oluşan hasarın boyutu, ekipler ve vatandaşların birlikte yürüttüğü kar temizleme çalışmaları ile ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar ve işletme sahibi, odaların içine kadar giren kar kütlesini temizledi.