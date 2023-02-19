Rize’de etkisini gösteren kardan ötürü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylasına giden yol üzerinde dağdan kopan kar kütleleri yola düştü. Düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolun açılması için vatandaşlar yetkililere durumu bildirdi.

Deprem anında mavi ışıklar dikkat çekti, iş makinesi kamerası böyle kaydetti

Deprem anında mavi ışıklar dikkat çekti, iş makinesi kamerası böyle kaydetti

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