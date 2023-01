Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda bu yıl 15. kez düzenlenen kar festivali, son gününde renkli görüntülere sahne oldu.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Ayder Kardan Adam Festivali, yeterli kar olmamasından ötürü ilk gününde kamyonlarla kar taşınarak gerçekleştirildi. Festivalin son gününde kar yağmaya başlayınca Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar vatandaşlar muşambalar, naylon poşetler, çöp poşetleri ve şambrellerle beraber yokuştan aşağıya kayarak keyifli vakit geçirdi. Katılımın yoğun olduğu festivalin ilk gününde yapılan halat çekme yarışmasında derece alanlar ödüllerini aldı. Trafik nedeniyle aksamaların yaşanmaması için Ayder Yaylası’nda araçlar için önlem alındı. Ayder’in girişinde araçların yayladaki festival alanına kadar gitmesine izin verilmedi. Bu nedenle vatandaşlar otoparktan festival alanına kadar yürüyerek çıktı.

Ayder’in Türkiye’nin en büyük markalarından bir tanesi olduğunu belirten Rize Milletvekili Muhammet Avcı, "Beklenen kar geldi. Hakikaten buraya gelen vatandaşlarımız kar festivalinde kar olmamasını yadırgamıştık. Bugün de kar yağışı geldi. Dün buraya gelirken tarihin en kalabalığını gördük. Burada yapacağımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Binlerce araç yollarda duruyor. Yapılacak otoparkla buradaki trafiği çözmüş olacağız. İnsanlar mutlu, eğleniyorlar. Türkiye’nin dört bir tarafından gelenler var. Özellikle Karadeniz bölgesi burada. Ayderli ve Çamlıhemşinli hemşehrilerimiz misafirperverliklerini gösteriyor. Bu vesileyle çok daha kurumsal şekilde Ayder kar festivalimizi her geçen gün daha da güçlenerek yapmaya devam edeceğiz. Buradaki yapacağımız işler tamamlandığında Ayder kendi kimliğini bulmuş olacak. Türkiye’nin en önemli markalarından bir tanesi Ayder. Bu markanın büyüklüğünü ben görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

"Ayder’i beğenmesek bu kalabalık burada olmazdı"

Festivalin kalabalık olduğunu ifade eden Faruk Aloğlu, "Festivalle ilgili diyecek bir şey yok. Arkamızı dönüp baktığımızda kendini gösteriyor. Gördüğümüz gibi festival kalabalık. Rize, İstanbul, Ankara, Trabzon her yerden herkes gelmiş. Ayder’i beğenmesek bu kalabalık burada olmazdı" dedi.

15 senedir yapılan festivale her zaman katıldığını söyleyen ’Rambo’ ismiyle tanınan Ramazan Çepni ise, "Ayder’de Kardan Adam Festivalindeyiz. Her sene bu atmosferi yaşıyoruz. Bu doğal güzelliği içimizde yaşamamız lazım. Festival çok güzel ama fazla kar yok. Olduğuyla idare ediyoruz. Her sene festivale katılıyorum. 15 senedir katılıyorum. Bu etkinlikleri hiç kaçırmam" şeklinde konuştu.

Trabzon’un Sürmene ilçesinden gelen Eren Uzunkaya da, "Buraya her sene geliyorum. Özellikle yukarıdan aşağıya doğru kaymak mükemmel bir his. Herkesin gelip tatmasını temenni ediyorum. Ayder’in görüntüsü mükemmel. Tam bir Karadeniz havası var. Karıyla, ağacıyla, insanlarıyla çok güzel. İnsanları zaten çok sıcakkanlılar. Burası biraz soğuk ama mükemmel bir yer" diye konuştu.